Молдова погодилася перенести контроль на два українські пункти пропуску

Молдова погодилася організувати спільний прикордонний контроль на своїй території у двох автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про пункти «Крива — Мамалига» та «Мирне — Табаки». Новий порядок має допомогти швидше перетинати кордон і зменшити ризики для пасажирів та прикордонників під час російських обстрілів.

Молдова погодилася перенести проведення спільного прикордонного контролю на свою територію у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Ідеться про автомобільні пункти пропуску «Крива — Мамалига» та «Мирне — Табаки». Вони розташовані на українсько-молдовському кордоні.

За даними ДПСУ, 23 жовтня 2026 року молдовська сторона надіслала офіційну ноту, у якій погодилася організувати спільний контроль на території Молдови. «Молдовська сторона надіслала ноту, у якій висловила згоду на організацію спільного контролю на території Республіки Молдова в автомобільних пунктах пропуску “Крива — Мамалига” та “Мирне — Табаки”», — повідомили у прикордонній службі.

Коли запрацює новий порядок

Попри досягнуту домовленість, нову схему контролю не запровадять одразу. Спочатку потрібно підготувати належні умови для роботи українських контрольних органів на території Молдови. Також сторони мають підписати відповідні міжвідомчі протоколи. Саме після виконання цих умов можна буде перейти до спільного контролю за новим порядком.

Такий формат передбачає узгоджену роботу контрольних служб двох країн. Його мета — зробити проходження прикордонних процедур зручнішим і зменшити ризики для людей, які перетинають кордон, а також для персоналу пунктів пропуску. Водночас вимоги до документів для перетину кордону не зміняться. Тобто домовленість стосується організації контролю, а не правил, яких мають дотримуватися подорожувальники.

Чому Україна та Молдова змінюють порядок контролю

Однією з причин такого рішення є безпекова ситуація. Російські війська регулярно атакують українську територію, зокрема об’єкти прикордонної інфраструктури. Перенесення спільного контролю на молдовську територію має знизити ризики для пасажирів і працівників у разі обстрілів українських пунктів пропуску. Водночас у Державній прикордонній службі наголошують, що це не лише тимчасовий захід через російську агресію. Домовленість також є частиною ширшої роботи з удосконалення прикордонного та митного контролю.

Очікується, що спільна робота служб допоможе краще організувати перевірки на кордоні. Водночас фактичний вплив нової схеми на швидкість перетину кордону залежатиме від того, як саме її реалізують після підготовки необхідної інфраструктури та підписання документів.

Польща також розглядає можливість змінити прикордонний контроль

Подібні питання обговорюють і з іншими сусідніми країнами України. Польща готова розглянути можливість перенесення прикордонного контролю з української території на польську, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація. Однак у випадку з Польщею остаточного рішення поки немає. У Варшаві звертають увагу на юридичні обмеження, пов’язані з правилами Шенгенської зони.

Зокрема, українські прикордонники не можуть проводити контроль на території Польщі без відповідних правових домовленостей між країнами. Отже, домовленість із Молдовою вже отримала офіційне підтвердження, але для її практичного втілення ще потрібно виконати низку умов. Після цього спільний контроль на пунктах пропуску «Крива — Мамалига» та «Мирне — Табаки» зможуть організувати на території Молдови. Вимоги до документів для перетину кордону при цьому залишаться незмінними. Про це повідомила Державна прикордонна служба України у відповідь на запит видання «Новини.LIVE».

Молдова розглядає можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на свою територію, щоб зменшити ризики, пов’язані з війною в Україні та російськими ударами поблизу молдовського кордону.

У Молдові біля села Василке Сорокського району затрималидвох співробітників Державної прикордонної служби України, які перетнули кордон на річці Дністер під час операції з затримання громадянина України. Це вже другий подібний випадок за останні сім днів.

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