Молдова согласилась передать контроль над двумя украинскими пунктами пропуска

Молдова согласилась организовать совместный пограничный контроль на своей территории на двух автомобильных пунктах пропуска на границе с Украиной. Речь идет о пунктах «Крива — Мамалыга» и «Мирное — Табаки». Новый порядок должен помочь быстрее пересекать границу и снизить риски для пассажиров и пограничников во время российских обстрелов.

Молдова согласилась перенести проведение совместного пограничного контроля на свою территорию в двух пунктах пропуска на границе с Украиной. Речь идет об автомобильных пунктах пропуска «Крива — Мамалига» и «Мирное — Табаки». Они расположены на украинско-молдавской границе.

По данным ГПСУ, 23 октября 2026 года молдавская сторона направила официальную ноту, в которой согласилась организовать совместный контроль на территории Молдовы. «Молдавская сторона направила ноту, в которой выразила согласие на организацию совместного контроля на территории Республики Молдова в автомобильных пунктах пропуска “Крива — Мамалига” и “Мирное — Табаки”», — сообщили в пограничной службе.

Когда начнёт действовать новый порядок

Несмотря на достигнутую договоренность, новую схему контроля не введут сразу. Сначала необходимо подготовить надлежащие условия для работы украинских контрольных органов на территории Молдовы. Также стороны должны подписать соответствующие межведомственные протоколы. Именно после выполнения этих условий можно будет перейти к совместному контролю по новому порядку.

Такой формат предусматривает скоординированную работу контрольных служб двух стран. Его цель — сделать прохождение пограничных процедур более удобным и снизить риски для людей, пересекающих границу, а также для персонала пунктов пропуска. В то же время требования к документам для пересечения границы не изменятся. То есть договоренность касается организации контроля, а не правил, которых должны придерживаться путешественники.

Почему Украина и Молдова меняют порядок контроля

Одной из причин такого решения является ситуация с безопасностью. Российские войска регулярно атакуют украинскую территорию, в частности объекты пограничной инфраструктуры. Перенос совместного контроля на молдавскую территорию должен снизить риски для пассажиров и сотрудников в случае обстрелов украинских пунктов пропуска. В то же время в Государственной пограничной службе подчеркивают, что это не только временная мера в связи с российской агрессией. Договоренность также является частью более широкой работы по совершенствованию пограничного и таможенного контроля.

Ожидается, что совместная работа служб поможет лучше организовать проверки на границе. В то же время фактическое влияние новой схемы на скорость пересечения границы будет зависеть от того, как именно её реализуют после подготовки необходимой инфраструктуры и подписания документов.

Польша также рассматривает возможность изменения пограничного контроля

Подобные вопросы обсуждаются и с другими соседними странами Украины. Польша готова рассмотреть возможность переноса пограничного контроля с украинской территории на польскую, если этого потребует ситуация с безопасностью. Однако в случае с Польшей окончательного решения пока нет. В Варшаве обращают внимание на юридические ограничения, связанные с правилами Шенгенской зоны.

В частности, украинские пограничники не могут осуществлять контроль на территории Польши без соответствующих правовых договоренностей между странами. Таким образом, договоренность с Молдовой уже получила официальное подтверждение, но для ее практической реализации еще необходимо выполнить ряд условий. После этого совместный контроль на пунктах пропуска «Крива — Мамалига» и «Мирное — Табаки» смогут организовать на территории Молдовы. Требования к документам для пересечения границы при этом останутся прежними. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в ответ на запрос издания «Новости.LIVE».

Молдова рассматривает возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на свою территорию, чтобы снизить риски, связанные с войной в Украине и российскими ударами вблизи молдавской границы.

В Молдове возле села Василке Сорокского района задержали двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые пересекли границу на реке Днестр во время операции по задержанию гражданина Украины. Это уже второй подобный случай за последние семь дней.

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