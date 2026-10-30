В Украине на выходных пройдут дожди, температура поднимется до +14°

В субботу осадки ожидаются в большинстве областей, а в воскресенье дожди сосредоточатся преимущественно на северо-востоке страны и в Закарпатье. В Карпатах возможен мокрый снег, днём температура воздуха поднимется до +14°.

31 октября в большинстве областей, 1 ноября на востоке, северо-востоке страны и в Закарпатье — небольшие и умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

По данным синоптиков, ветер будет преимущественно северо-западный, 5–10 м/с.

Температура ночью 1–8° тепла, на востоке и юго-востоке страны до 11°, днем 6–14°.

Завтра в Украине в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях прогнозируются умеренные, на остальной территории местами небольшие дожди.

Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5–10 м/с.

Температура ночью 2–8° тепла, днем 7–12°.

В Киеве и области в субботу будет облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В столице температура ночью 6-8° тепла, днем около 10°; в Киевской области ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

Источник: Украинский гидрометцентр

Синоптики спрогнозировали погоду на ноябрь и назвали дату первого снега.

В Украине в течение недели с 26 октября по 1 ноября ожидается теплая погода с высокой влажностью и незначительными колебаниями атмосферного давления. Самые высокие температуры прогнозируются на юге страны, тогда как прохладнее всего будет в Карпатском регионе и местами на севере.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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