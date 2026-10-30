W sobotę opady są spodziewane w większości obwodów, a w niedzielę deszcze skupią się głównie na północnym wschodzie kraju oraz w Zakarpaciu. W Karpatach możliwe są opady mokrego śniegu, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do +14°.

31 października w większości obwodów, a 1 listopada na wschodzie, północnym wschodzie kraju oraz w Zakarpaciu wystąpią niewielkie i umiarkowane opady deszczu, w Karpatach z mokrym śniegiem; na pozostałym terytorium nie przewiduje się opadów.

Według prognoz meteorologów wiatr będzie przeważnie północno-zachodni, o prędkości 5–10 m/s.

Temperatura w nocy wyniesie 1–8° powyżej zera, na wschodzie i południowym wschodzie kraju do 11°, w ciągu dnia 6–14°.

Jutro na Ukrainie w większości obwodów południowych, centralnych, czernihowskim i sumskim prognozowane są umiarkowane opady, na pozostałym terytorium miejscami niewielkie deszcze.

Wiatr północno-zachodni, w obwodach wschodnich południowo-wschodni, o prędkości 5–10 m/s.

Temperatura w nocy wyniesie 2–8° powyżej zera, w ciągu dnia 7–12°.

W Kijowie i obwodzie kijowskim w sobotę będzie pochmurno. Miejscami wystąpi niewielki deszcz. Wiatr północno-zachodni, 5–10 m/s.

W stolicy temperatura w nocy wyniesie 6–8° powyżej zera, w ciągu dnia około 10°; w obwodzie kijowskim w nocy 3–8° powyżej zera, w ciągu dnia 7–12°.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

Synoptycy prognozują pogodę na listopad i podali datę pierwszego śniegu.

W Ukrainie w tygodniu od 26 października do 1 listopada spodziewana jest ciepła pogoda z wysoką wilgotnością i niewielkimi wahaniami ciśnienia atmosferycznego. Najwyższe temperatury prognozowane są na południu kraju, natomiast najchłodniej będzie w regionie Karpat oraz miejscami na północy.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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