Na niektórych ukraińskich rzekach odnotowuje się krytycznie niski poziom wody. Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne ostrzegło, że niebezpieczna sytuacja utrzyma się od 31 października do 13 listopada.

Najwyższy, III stopień zagrożenia — brązowy — ogłoszono dla rzek zlewni Prypeci w obwodach wołyńskim, rówieńskim i żytomierskim.

Ostrzeżenie dotyczy również niektórych rzek dorzecza Dniestru, Sanu i Zachodniego Bugu w obwodach lwowskim i wołyńskim.

Według danych synoptyków poziomy wody na niektórych odcinkach będą zbliżone do najniższych w całym okresie obserwacji, a miejscami mogą spaść jeszcze niżej. Na niektórych małych rzekach możliwe jest całkowite ustanie przepływu.

„III poziom zagrożenia – brązowy” – podkreślono w Ukrajńskim Centrum Hydrometeorologicznym.

Taki poziom ostrzeżenia wskazuje na znaczny niedobór wody i niskie stany wody. W krytycznych warunkach poziom wody może spaść poniżej projektowych oznaczeń ujęć wody i stacji pomp, a także utrudniać żeglugę.

Źródło: Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne na Facebooku

W pierwszej połowie października sytuacja na wielu rzekach Ukrainy pozostawała trudna z powodu niskiego poziomu wody. Według szacunków Ukrajskiego Centrum Hydrometeorologicznego w niektórych miejscach było jej tak mało, że stanowiło to zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów rzecznych.

W obwodzie kijowskim całkowicie wyschła rzeka Buča, będąca lewym dopływem Irpienia.

Przypomnijmy, że jezioro Światiaz na Wołyniu znacznie się skurczyło: w niektórych miejscach woda cofnęła się od linii brzegowej o dziesiątki metrów, a część terenów, które wcześniej były zalane, stała się obecnie dostępna dla pieszych.

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