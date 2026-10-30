Na rzekach w czterech obwodach Ukrainy ogłoszono najwyższy poziom zagrożenia z powodu niskiego stanu wody
Na niektórych ukraińskich rzekach odnotowuje się krytycznie niski poziom wody. Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne ostrzegło, że niebezpieczna sytuacja utrzyma się od 31 października do 13 listopada.
Najwyższy, III stopień zagrożenia — brązowy — ogłoszono dla rzek zlewni Prypeci w obwodach wołyńskim, rówieńskim i żytomierskim.
Ostrzeżenie dotyczy również niektórych rzek dorzecza Dniestru, Sanu i Zachodniego Bugu w obwodach lwowskim i wołyńskim.
Według danych synoptyków poziomy wody na niektórych odcinkach będą zbliżone do najniższych w całym okresie obserwacji, a miejscami mogą spaść jeszcze niżej. Na niektórych małych rzekach możliwe jest całkowite ustanie przepływu.
„III poziom zagrożenia – brązowy” – podkreślono w Ukrajńskim Centrum Hydrometeorologicznym.
Taki poziom ostrzeżenia wskazuje na znaczny niedobór wody i niskie stany wody. W krytycznych warunkach poziom wody może spaść poniżej projektowych oznaczeń ujęć wody i stacji pomp, a także utrudniać żeglugę.
Źródło: Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne na Facebooku
W pierwszej połowie października sytuacja na wielu rzekach Ukrainy pozostawała trudna z powodu niskiego poziomu wody. Według szacunków Ukrajskiego Centrum Hydrometeorologicznego w niektórych miejscach było jej tak mało, że stanowiło to zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów rzecznych.
W obwodzie kijowskim całkowicie wyschła rzeka Buča, będąca lewym dopływem Irpienia.
Przypomnijmy, że jezioro Światiaz na Wołyniu znacznie się skurczyło: w niektórych miejscach woda cofnęła się od linii brzegowej o dziesiątki metrów, a część terenów, które wcześniej były zalane, stała się obecnie dostępna dla pieszych.