В українських річках бракує води, деякі екосистеми під загрозою

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У першій половині жовтня ситуація на багатьох річках України залишалася складною через низький рівень води. За оцінкою УкрГМЦ, у деяких місцях її було настільки мало, що це створювало загрозу для функціонування річкових екосистем.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, який оцінив водність основних річок країни за перші 15 днів жовтня.

На яких річках зафіксували найменше води

За даними УкрГМЦ, водність багатьох річок становила лише 30–49% від норми. Така ситуація спостерігалася, зокрема, на окремих ділянках Прип’яті, Десни, Горині, Тетерева, Ірші, Псла, Ворскли, Самари, Удів, Стрия, Тиси, Пруту та Сірету. Також значно зменшився бічний приплив води до Дніпровського й Кам’янського водосховищ.

На низці річок показники наблизилися до критеріїв маловоддя — 23–27% від норми. Серед них Уборть, Стир, Рось, Псел, Тетерів, Оріль, Тиса, Південний Буг та його притока Синюха.

Водночас на окремих водних об’єктах маловоддя посилювалося. Зокрема, на Удаї біля Прилук водність становила лише 8% від норми, на Сулі біля Ромнів — 9%, на Південному Бузі біля Тростянчика — 6%, а на річці Уж поблизу Ужгорода — також 6%.

Вищі за норму показники зафіксували лише на Інгульці біля Кривого Рогу, де водність становила 423% від норми. Близькою до норми вона була на Сіверському Дінці біля Ізюма, Горині біля Ямполя та Пслі поблизу Сум.

Де річки пересихали

Особливе занепокоєння фахівців викликає відсутність стоку води. Упродовж першої половини жовтня це явище спостерігалося на десятках річок та їхніх приток.

Зокрема, стік був відсутній на притоках Західного Бугу — Раті, Свині, Солокії та Лузі. Подібну ситуацію зафіксували на верхній ділянці Прип’яті та її притоках Вижівці, Турії, Стоході, Вирці й Смілці.

Також вода не текла на низці приток Середнього та Нижнього Дніпра, зокрема на Гуйві, Ірпені, Трубежі, Недрі, Росаві, Супої, Вільшанці, Сліпороді, Малій Терсі, Кільчені та Мокрій Сурі. У верхів’ях Тетерева, Орілі й Самари також спостерігалася відсутність стоку.

Крім того, пересихання русел тривало на річках Серебрянка та Стугна — притоках Середнього Дніпра.

Чому маловоддя загрожує екосистемам

За оцінкою УкрГМЦ, на окремих річках водність опустилася нижче показників екологічної витрати — мінімальної кількості води, необхідної для підтримання належного стану водної екосистеми.

Зокрема, на Південному Бузі біля Тростянчика водність становила 40% від значення екологічної витрати, на Ужі біля Ужгорода — 65%, на Дністрі біля Заліщиків — 76%. Нижчі за цей показник значення також зафіксували на Уборті, Західному Бузі та українській ділянці Дунаю.

У гідрометцентрі наголошують, що така ситуація критична для функціонування річкових екосистем.

Регулярний моніторинг водності допомагає оцінювати ризики гідрологічної посухи. Ці показники мають значення не лише для збереження природи, а й для водозабезпечення населення та роботи галузей економіки, залежних від водних ресурсів.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

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