Громади можуть залишитися без грошей на ліки, зарплати та опалення

У 2027 році з місцевих бюджетів можуть вилучити майже 22 млрд грн, тоді як видатки на окремі структури Кабміну, за даними колишнього посадовця Георгія Туки, планують збільшити. Він також заявляє, що блокування платежів уже створює проблеми для громад — від закупівлі ліків і виплати зарплат до підготовки до опалювального сезону. Тука вважає, що такі рішення загрожують фінансовій самостійності місцевого самоврядування.

Колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука розкритикував бюджетну політику уряду. За його словами, громади вже стикаються з обмеженнями у проведенні платежів, а проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає вилучення з місцевих бюджетів 21,95 млрд грн.

Він зазначив, що тривалий час стежить за ситуацією навколо так званої бюджетної оптимізації. «Уже тривалий час спостерігаю за ситуацією навколо так званої «бюджетної оптимізації», — написав він.

За словами Туки, спочатку уряд обмежив критичні виплати громадам, а тепер планує скоротити доступні їм фінансові ресурси наступного року. Водночас, стверджує він, у проєкті бюджету передбачили збільшення видатків на окремі структури Кабінету міністрів.

Витрати на одну зі структур Кабміну можуть зрости на 6 млрд грн

Тука звернув увагу на фінансування господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабміну. За наведеними ним даними, у проєкті бюджету його видатки збільшуються на 6 млрд грн — майже в півтора раза. Загалом на утримання органів державної влади, без урахування силових структур, у проєкті бюджету передбачили 83,3 млрд грн.

Тука вважає, що на тлі проблем із фінансуванням місцевих потреб такі пріоритети викликають запитання. Він також згадав публічну активність керівництва уряду та ремонт кабінету. «Виходить дивна розстановка пріоритетів: коли йдеться про виживання міст, держава вимагає затягнути паски, а коли про комфорт чиновників та їхню публічну картинку — бюджетні обмеження раптом відходять на другий план», — заявив колишній посадовець.

Водночас наведені суми стосуються проєкту бюджету. Самі по собі вони не означають, що всі заплановані видатки вже затверджені або що кошти з місцевих бюджетів уже вилучили.

Які проблеми, за словами Туки, виникають у громадах

Колишній посадовець стверджує, що наслідки фінансових обмежень відчувають громади в різних регіонах України. За його словами, йдеться про затримки платежів, які потрібні для роботи лікарень, комунальних служб і громадського транспорту. Тука звернув увагу на масштаб проблеми та навів цифру у 218 громад, які, за його твердженням, зіткнулися з такими труднощами. «Вдумайтеся — 218 громад. За цими сухими цифрами — щоденне життя сотень тисяч людей, які напередодні зими залишаються без води, ліків і тепла», — написав він.

Серед прикладів Тука назвав Ніжин, де, за його словами, реанімаційні відділення не можуть закупити критично необхідні медикаменти через заблоковані платежі. У Тернополі та Калуші, стверджує він, виникли ризики для підготовки до опалювального сезону. У Львові, за його словами, затримуються розрахунки за газ для підприємства теплоенергетики.

Також Тука повідомив про проблеми з роботою громадського транспорту. За його твердженням, в Івано-Франківську, Кропивницькому та Кам’янці-Подільському зупиняються автобуси. У Білій Церкві та Львові, за його словами, затримують зарплати працівникам критичної інфраструктури. Окремо він згадав Жванецьку громаду, де, як стверджує колишній посадовець, виникли проблеми з вивезенням сміття.

Ще одна проблема стосується ліквідації наслідків російських атак. Тука заявив, що в Конотопі та Львові бракує коштів на розбір завалів після ракетних ударів і ремонт дахів пошкоджених будинків. Наведені приклади є твердженнями Туки. У його дописі немає окремих коментарів від усіх згаданих громад, які дали б змогу незалежно перевірити кожен із цих випадків.

Тука поставив під сумнів пояснення уряду

За словами колишнього посадовця, уряд пояснює фінансові обмеження необхідністю економити кошти для потреб армії. Однак Тука вважає, що це не пояснює збільшення видатків на утримання державних органів на тлі труднощів із фінансуванням місцевих потреб.

«Але якось дивно виходить: у громад забирають гроші на найнеобхідніше, прикриваючись фронтом, а на Грушевського водночас збільшують фінансування, облаштовують кабінети й створюють комфортні умови для чиновників. Під час чуми, як відомо, теж не всі відмовляються від бенкету», — написав він.

На думку Туки, проблема полягає не лише в загальному обсязі фінансування, а й у тому, чи можуть громади вчасно розпоряджатися власними коштами. Навіть якщо гроші є на рахунках, затримки з проведенням платежів можуть заважати оплачувати ліки, комунальні послуги, зарплати та інші необхідні витрати.

Тука заявив про загрозу для децентралізації

Окрему увагу Тука приділив тому, як ухвалюють рішення щодо платежів місцевих бюджетів. Він стверджує, що критичні виплати можуть залежати від ручного погодження посадовців. «Спочатку в країні з’явився «шлагбаум Міндіча», а тепер, схоже, з’явився «шлагбаум Корецького». Коли критичні платежі громад залежать від ручного рішення посадовця, який на власний розсуд визначає, що пропустити, а що заблокувати, це вже не просто бюджетна політика», — заявив він.

За словами Туки, місцева влада має виконувати конкретні зобов’язання перед мешканцями. Це закупівля медикаментів для лікарень, виплата зарплат комунальникам, підтримка громадського транспорту, підготовка до опалювального сезону та ремонт пошкоджених російськими ударами будівель. «І все це не може чекати, поки хтось у столиці вирішить, чи дозволити провести черговий платіж», — наголосив колишній посадовець.

Він вважає, що залежність громад від рішень центральної влади може послабити місцеве самоврядування. Якщо місцеві органи не можуть самостійно оплачувати навіть нагальні потреби, їм складніше виконувати свої обов’язки перед мешканцями. «Бо коли гроші є, але можливість ними скористатися залежить від ручного погодження згори, місцеве самоврядування перетворюється на прохача. А громади, які не можуть самостійно виконувати навіть критичні зобов’язання, втрачають незалежність у рішеннях, за які відповідають перед своїми мешканцями. Фактично, мова йде про знищення децентралізації в країні», — підсумував Тука.

Отже, Георгій Тука пов’язує бюджетні обмеження та затримки платежів із ризиками для роботи громад і їхньої фінансової самостійності. Водночас наведені ним оцінки та приклади потребують зіставлення з офіційними даними уряду, Казначейства й органів місцевого самоврядування. Про це Тука написав у Facebook.

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