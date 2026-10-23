Муниципалитеты могут остаться без средств на лекарства, зарплаты и отопление

В 2027 году из местных бюджетов могут изъять почти 22 млрд грн, в то время как расходы на отдельные структуры Кабмина, по данным бывшего чиновника Георгия Туки, планируется увеличить. Он также заявляет, что блокировка платежей уже создает проблемы для общин — от закупки лекарств и выплаты зарплат до подготовки к отопительному сезону. Тука считает, что такие решения угрожают финансовой самостоятельности местного самоуправления.

Бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука раскритиковал бюджетную политику правительства. По его словам, общины уже сталкиваются с ограничениями в проведении платежей, а проект государственного бюджета на 2027 год предусматривает изъятие из местных бюджетов 21,95 млрд грн.

Он отметил, что уже давно следит за ситуацией вокруг так называемой бюджетной оптимизации. «Уже давно наблюдаю за ситуацией вокруг так называемой «бюджетной оптимизации», — написал он.

По словам Туки, сначала правительство ограничило критически важные выплаты общинам, а теперь планирует сократить доступные им финансовые ресурсы в следующем году. В то же время, утверждает он, в проекте бюджета предусмотрено увеличение расходов на отдельные структуры Кабинета министров.

Расходы на одну из структур Кабмина могут вырасти на 6 млрд грн

Тука обратил внимание на финансирование хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина. По приведенным им данным, в проекте бюджета его расходы увеличиваются на 6 млрд грн — почти в полтора раза. В целом на содержание органов государственной власти, без учета силовых структур, в проекте бюджета предусмотрено 83,3 млрд грн.

Тука считает, что на фоне проблем с финансированием местных нужд такие приоритеты вызывают вопросы. Он также упомянул публичную активность руководства правительства и ремонт кабинета. «Получается странная расстановка приоритетов: когда речь идет о выживании городов, государство требует затянуть пояса, а когда речь идет о комфорте чиновников и их публичном имидже — бюджетные ограничения вдруг отходят на второй план», — заявил бывший чиновник.

В то же время приведенные суммы касаются проекта бюджета. Сами по себе они не означают, что все запланированные расходы уже утверждены или что средства из местных бюджетов уже изъяты.

Какие проблемы, по словам Туки, возникают в общинах

Бывший чиновник утверждает, что последствия финансовых ограничений ощущают на себе общины в разных регионах Украины. По его словам, речь идет о задержках платежей, необходимых для работы больниц, коммунальных служб и общественного транспорта. Тука обратил внимание на масштаб проблемы и привёл цифру в 218 общин, которые, по его утверждению, столкнулись с такими трудностями. «Вдумайтесь — 218 общин. За этими сухими цифрами — повседневная жизнь сотен тысяч людей, которые в преддверии зимы остаются без воды, лекарств и тепла», — написал он.

В качестве примеров Тука назвал Нежин, где, по его словам, реанимационные отделения не могут закупить крайне необходимые медикаменты из-за заблокированных платежей. В Тернополе и Калуше, утверждает он, возникли риски для подготовки к отопительному сезону. Во Львове, по его словам, задерживаются расчеты за газ для предприятий теплоэнергетики.

Также Тука сообщил о проблемах с работой общественного транспорта. По его утверждению, в Ивано-Франковске, Кропивницком и Каменце-Подольском останавливаются автобусы. В Белой Церкви и Львове, по его словам, задерживают зарплаты работникам критической инфраструктуры. Отдельно он упомянул Жванецкую общину, где, как утверждает бывший чиновник, возникли проблемы с вывозом мусора.

Еще одна проблема касается ликвидации последствий российских атак. Тука заявил, что в Конотопе и Львове не хватает средств на разбор завалов после ракетных ударов и ремонт крыш поврежденных домов. Приведенные примеры являются утверждениями Туки. В его посте нет отдельных комментариев от всех упомянутых общин, которые позволили бы независимо проверить каждый из этих случаев.

Тука поставил под сомнение объяснения правительства

По словам бывшего чиновника, правительство объясняет финансовые ограничения необходимостью экономить средства для нужд армии. Однако Тука считает, что это не объясняет увеличение расходов на содержание государственных органов на фоне трудностей с финансированием местных нужд.

«Но как-то странно получается: у общин забирают деньги на самое необходимое, прикрываясь фронтом, а на улице Грушевского в то же время увеличивают финансирование, обустраивают кабинеты и создают комфортные условия для чиновников. Во время чумы, как известно, тоже не все отказываются от пира», — написал он.

По мнению Туки, проблема заключается не только в общем объеме финансирования, но и в том, могут ли общины своевременно распоряжаться собственными средствами. Даже если деньги есть на счетах, задержки с проведением платежей могут мешать оплачивать лекарства, коммунальные услуги, зарплаты и другие необходимые расходы.

Тука заявил об угрозе для децентрализации

Особое внимание Тука уделил тому, как принимаются решения о платежах из местных бюджетов. Он утверждает, что критически важные выплаты могут зависеть от ручного согласования должностных лиц. «Сначала в стране появился «шлагбаум Миндича», а теперь, похоже, появился «шлагбаум Корецкого». Когда критически важные платежи общин зависят от решения чиновника, который по своему усмотрению определяет, что пропустить, а что заблокировать, это уже не просто бюджетная политика», — заявил он.

По словам Туки, местные власти должны выполнять конкретные обязательства перед жителями. Это закупка медикаментов для больниц, выплата зарплат коммунальщикам, поддержка общественного транспорта, подготовка к отопительному сезону и ремонт зданий, поврежденных российскими ударами. «И все это не может ждать, пока кто-то в столице решит, разрешить ли провести очередной платеж», — подчеркнул бывший чиновник.

Он считает, что зависимость общин от решений центральной власти может ослабить местное самоуправление. Если местные органы не могут самостоятельно оплачивать даже насущные нужды, им сложнее выполнять свои обязанности перед жителями. «Ведь когда деньги есть, но возможность ими воспользоваться зависит от ручного согласования сверху, местное самоуправление превращается в просителя. А общины, которые не могут самостоятельно выполнять даже критически важные обязательства, теряют независимость в принятии решений, за которые они отвечают перед своими жителями. Фактически речь идет об уничтожении децентрализации в стране», — подытожил Тука.

Таким образом, Георгий Тука связывает бюджетные ограничения и задержки платежей с рисками для работы общин и их финансовой самостоятельности. В то же время приведенные им оценки и примеры требуют сопоставления с официальными данными правительства, Казначейства и органов местного самоуправления. Об этом Тука написал в Facebook.

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