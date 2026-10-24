Министр обороны Украины Евгений Хмара провел встречу с представителями оборонно-промышленного комплекса. Стороны обсудили правила работы для производителей, стабильность государственных закупок, расширение производственных возможностей предприятий и механизмы контролируемого экспорта.

«Для нас важны равные правила для всех предприятий ОПК. Производители должны понимать потребности государства и будущий спрос и соответственно планировать свою работу. В свою очередь, мы ожидаем от ОПК реальной оценки производственных возможностей, постоянного развития и поиска новых технологических решений. Россия адаптируется быстро. Мы должны быть быстрее. Должны быть на шаг впереди. Мы должны реагировать на угрозу, которая пока что является лишь планом врага», — подчеркнул Хмара.

В МОУ подчеркнули, что главным критерием развития ОПК должно быть соответствие потребностям Сил обороны Украины. Министерство обороны также работает над механизмами контролируемого экспорта украинской оборонной продукции.

«Акцент должен быть сделан не на продажах, а на потребностях нашей армии. Мы должны четко понимать, сколько оружия нужно фронту, и гарантировать его поставки. Только после этого можно рассматривать возможности экспорта. Он должен открывать новые рынки для украинских производителей, помогать им развивать производство и создавать ресурсы для дальнейших инвестиций», — отметил министр.

Отдельно Хмара подчеркнул важность реинвестирования прибыли в развитие предприятий и увеличение объемов производства. По его словам, это необходимо для того, чтобы украинский ОПК мог оперативно реагировать на изменение потребностей фронта.

Об этом сообщает Минобороны в Facebook.

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