乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉会见了国防工业界的代表。双方讨论了生产商的工作规范、政府采购的稳定性、企业生产能力的扩大以及受控出口机制等问题。

“对我们而言，对所有国防工业综合体企业实行统一的规则至关重要。制造商应了解国家的需求和未来的市场需求，并据此规划其工作。 与此同时，我们也期待国防工业综合体能对生产能力进行客观评估，持续发展并探索新的技术解决方案。俄罗斯适应得很快。我们必须更快。我们必须领先一步。 我们必须应对那些目前仅停留在敌人计划中的威胁，”赫马拉强调道。

乌克兰国防部强调，国防工业发展的首要标准应是满足乌克兰国防军的需求。国防部还正在制定乌克兰国防产品受控出口的机制。

“重点不应放在销售上，而应放在我军的需求上。我们必须清楚地了解前线需要多少武器，并确保其供应。 只有在此基础上，才能考虑出口的可能性。出口应为乌克兰制造商开拓新市场，帮助他们发展生产，并为后续投资创造资源，”部长指出。

此外，赫马拉还特别强调了将利润再投资于企业发展和扩大生产规模的重要性。他表示，这是为了使乌克兰国防工业能够迅速应对前线需求的变化。

乌克兰国防部在Facebook上发布了这一消息。

乌克兰国防部确认，Starlink系统已恢复运行，速度超过400公里/小时。

内阁解除了叶夫根尼·赫马拉的国防部副部长职务。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基关于任命叶夫根尼·赫马鲁为乌克兰国防部长、安德烈·西比加为外交部长的提名已提交至最高拉达。

乌克兰最高拉达正在继续举行议员与国防部长候选人叶夫根尼·赫马拉及外交部长候选人安德烈·西比加的会面。

叶夫根尼·赫马拉向乌克兰的男、女捍卫者们致以节日问候。

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