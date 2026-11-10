乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基因在接受美国ABC电视台采访时使用俄语而收到投诉。不过，国家语言保护专员办公室并未就此对这位国家元首启动调查。

此事发生在2026年10月底，当时乌克兰总统正在接受ABC新闻的采访。 在采访过程中，泽连斯基曾向其团队询问某个词的英语翻译，但他在与下属交流时使用了俄语。 根据《语言法》第9条的规定，乌克兰总统在履行公务时必须仅使用乌克兰语，因此有人向总统提交了正式投诉。

该申诉于2026年10月26日登记在案，这也是2022年至2026年期间针对总统的唯一一起此类投诉。 然而，人权事务专员办公室在回应记者询问时表示，他们并未向总统办公室发送任何询问或信函，也未作出启动调查的决定。

来源：《乌克兰新闻》刊物。

此前，语言监察专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡娅表示，因在与彼得罗帕夫利夫斯卡·博尔沙吉夫卡居民交流时使用俄语，总统办公室主任基里尔·布达诺夫将被处以罚款， 金额在3,400至6,800格里夫纳之间。

教师若在教学过程中使用俄语，可能面临警告或3,400至5,100格里夫纳的行政罚款。国家语言保护专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡于10月28日通报了这一消息。

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