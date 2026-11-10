Зеленский избежал штрафа за использование русского языка

На президента Украины Владимира Зеленского поступила жалоба в связи с использованием русского языка во время интервью для американского телеканала ABC. Однако в офисе Уполномоченного по защите государственного языка не инициировали проверку в отношении главы государства.

Речь идет о случае в конце октября 2026 года, когда президент Украины давал интервью для ABC News. В ходе беседы Зеленский уточнил у своей команды, как перевести слово на английский язык, однако к своим подчиненным он обратился на русском. Поскольку согласно положениям статьи 9 закона о языке президент Украины должен пользоваться только украинским языком при исполнении своих служебных обязанностей, кто-то направил официальную жалобу на президента.

Это обращение было зарегистрировано 26 октября 2026 года, и оно стало единственной подобной жалобой на президента за период с 2022 по 2026 годы. Однако в Офисе омбудсмена на запрос журналистов ответили, что никаких запросов или писем в Офис президента не направляли, а решений о начале проверки не принимали.

Источник: издание «Украинские новости».

Ранее языковой омбудсмен Елена Ивановская сообщила, что за использование русского языка при общении с жителями Петропавловской Борщаговки глава Офиса президента Кирилл Буданов выплатит штраф, который составляет от 3 400 до 6 800 грн.

За использование русского языка в ходе образовательного процесса к учителям могут применяться предупреждения или административный штраф в размере от 3 400 до 5 100 гривен. Об этом 28 октября сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

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