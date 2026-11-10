Do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wpłynęła skarga dotycząca używania języka rosyjskiego podczas wywiadu dla amerykańskiej stacji telewizyjnej ABC. Jednak w biurze Pełnomocnika ds. ochrony języka państwowego nie wszczęto postępowania wyjaśniającego w sprawie głowy państwa.

Chodzi o zdarzenie z końca października 2026 r., kiedy to prezydent Ukrainy udzielał wywiadu dla ABC News. W trakcie rozmowy Zełenski zapytał swój zespół, jak przetłumaczyć dane słowo na język angielski, jednak do swoich podwładnych zwrócił się po rosyjsku. Ponieważ zgodnie z postanowieniami artykułu 9 ustawy językowej prezydent Ukrainy ma posługiwać się wyłącznie językiem ukraińskim podczas pełnienia swoich obowiązków służbowych, ktoś złożył oficjalną skargę na prezydenta.

Skarga ta została zarejestrowana 26 października 2026 roku i była jedyną tego rodzaju skargą na prezydenta w latach 2022–2026. Jednak w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy poinformowano, że nie wysłano żadnych wniosków ani pism do Kancelarii Prezydenta, a także nie podjęto decyzji o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

Źródło: serwis „Ukrainskie novyny”.

Wcześniej rzeczniczka ds. mediów Olena Iwanowska poinformowała, że za używanie języka rosyjskiego podczas rozmowy z mieszkańcami Pietropawłowskiej Borszczagówki szef Biura Prezydenta Kirilo Budanow zapłaci grzywnę, wynoszącej od 3 400 do 6 800 hrywien.

Za używanie języka rosyjskiego w procesie edukacyjnym nauczycielom mogą zostać nałożone upomnienia lub grzywny administracyjne w wysokości od 3 400 do 5 100 hrywien. Poinformowała o tym 28 października pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska.

Czytaj nas na