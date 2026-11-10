乌克兰对发电机的需求激增了四倍多

在俄罗斯对能源基础设施发动袭击以及持续停电的背景下，乌克兰人正越来越积极地购买独立供电设备。 仅11月的前八天，在“福克斯特罗特”连锁店，发电机销量增长了四倍多，充电站销量增长了2.2倍。

与10月第一周相比，11月前八天充电站的销量增长了125%，发电机销量增长了320%以上。10月份充电站的销量比去年同期增长了70%。



充电站的年均单笔消费额增长了43%，达到45 000格里夫纳。消费者正从紧凑型机型转向容量更大的机型，后者能够为家庭提供备用电源。 容量在2001–2500瓦时之间的充电站销量增幅最大：10月份的销量是去年的7.8倍。 相比之下，601–

1000瓦·时的发电机销量下滑了62%，而600瓦·时以下的机型销量则下降了20%。



1000瓦·时的发电机销量下滑了62%，而600瓦·时以下的机型销量则下降了20%。 该公司补充道，今年Marstek品牌“强势进军”市场，在“福克斯特罗特”的销量排行榜上位居榜首。Ecoflow、Bluetti和Anker仍稳居前三甲。



10月份发电机销量较9月份增长了59%，全年平均单笔消费额增长了33%，达到28,000格里夫纳。 最受欢迎的机型功率在3–5千瓦之间，消费者对逆变式发电机的兴趣日益浓厚。



9月至10月，逆变器及备用电源系统的销量增长了145%，蓄电池销量增长了三倍以上。在逆变器中，对Deye设备的 demand 尤为显著。



主要品类的库存充足，但功率在1千瓦以下的紧凑型充电站和约3千瓦的双燃料发电机供应不足。



福克斯托特公司首席执行官尤里·波利什丘克指出，该公司官方进口的充电站销量占总销量的35%至50%。他补充道，公司早在夏季就开始为需求激增做准备——规划了供货并储备了库存。

《福布斯乌克兰》对此进行了报道。

需要提醒的是，科雷茨基表示，政府正向基辅提供额外的发电机，以确保自来水公司的正常运行。

基辅自来水公司已收到100多台发电机，用于在停电期间维持运营。

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