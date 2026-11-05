Уряд передає Києву додаткові генератори для роботи водоканалу — Корецький

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Уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення безперебійної роботи водоканалу під час відключень електроенергії. Ще 21 резервне джерело живлення отримають 12 територіальних громад в інших регіонах України.

За його словами, водоканали та системи водовідведення необхідно забезпечити резервними джерелами електроживлення. Це має допомогти уникнути перебоїв із водопостачанням у разі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

«Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему», — наголосив Корецький.

Обладнання передадуть громадам коштом резервного фонду державного бюджету в межах програми забезпечення населених пунктів мобільними генераторами.

Прем’єр-міністр також закликав представників місцевої влади якнайшвидше встановити та підключити отримане обладнання, щоб забезпечити стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення під час знеструмлень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Наразі система водопостачання та водовідведення Києва лише частково готова до аварійних ситуацій. Попри отримання понад 100 генераторів, резервне обладнання не може повністю замінити централізоване електропостачання, тому ризики перебоїв у роботі системи залишаються.

Днем раніше у чотирьох районах Києва впав тиск води через знеструмлення.

До цього у Києві також впав тиск води через знеструмлення інфраструктури.

Тим часом у Білій Церкві через влучання БпЛА зупинять водопостачання.

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