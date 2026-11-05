Rząd przekazuje Kijowowi dodatkowe generatory do obsługi wodociągów — Koretsky

Rząd przekaże Kijowowi 10 dodatkowych generatorów, aby zapewnić nieprzerwane działanie sieci wodociągowej podczas przerw w dostawach energii elektrycznej. Kolejne 21 rezerwowych źródeł zasilania otrzyma 12 gmin w innych regionach Ukrainy.

Jak powiedział, sieci wodociągowe i systemy kanalizacyjne należy wyposażyć w rezerwowe źródła zasilania. Ma to pomóc w uniknięciu przerw w dostawach wody w przypadku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

„Ludzie nie powinni za każdym razem pozostawać bez wody z powodu rosyjskich ataków na system energetyczny” – podkreślił Korecki.

Sprzęt zostanie przekazany gminom ze środków funduszu rezerwowego budżetu państwa w ramach programu wyposażania miejscowości w mobilne generatory.

Premier wezwał również przedstawicieli władz lokalnych do jak najszybszego zainstalowania i podłączenia otrzymanego sprzętu, aby zapewnić stabilne działanie systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków podczas przerw w dostawach prądu.

Poinformował o tym premier Serhij Korecki.

Obecnie system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Kijowie jest tylko częściowo przygotowany na sytuacje awaryjne. Pomimo otrzymania ponad 100 generatorów sprzęt rezerwowy nie jest w stanie w pełni zastąpić scentralizowanego zasilania elektrycznego, dlatego nadal istnieje ryzyko zakłóceń w działaniu systemu.

Dzień wcześniej w czterech dzielnicach Kijowa spadło ciśnienie wody z powodu awarii zasilania.

Wcześniej w Kijowie również spadło ciśnienie wody z powodu awarii zasilania infrastruktury.

Tymczasem w Białej Cerkwi w wyniku trafienia dronem zostanie wstrzymane dostarczanie wody.

Czytaj nas na