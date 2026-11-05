Правительство передает Киеву дополнительные генераторы для работы водоканала

Правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения бесперебойной работы водоканала во время отключений электроэнергии. Еще 21 резервный источник питания получат 12 территориальных общин в других регионах Украины.

По его словам, водоканалы и системы водоотведения необходимо обеспечить резервными источниками электропитания. Это должно помочь избежать перебоев с водоснабжением в случае российских атак на энергетическую инфраструктуру.

«Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему», — подчеркнул Корецкий.

Оборудование будет передано общинам за счет резервного фонда государственного бюджета в рамках программы обеспечения населенных пунктов мобильными генераторами.

Премьер-министр также призвал представителей местных властей как можно быстрее установить и подключить полученное оборудование, чтобы обеспечить стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения во время отключений электроэнергии.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

В настоящее время система водоснабжения и водоотведения Киева лишь частично готова к аварийным ситуациям. Несмотря на получение более 100 генераторов, резервное оборудование не может полностью заменить централизованное электроснабжение, поэтому риски перебоев в работе системы остаются.

Днем ранее в четырех районах Киева упало давление воды из-за отключения электроэнергии.

До этого в Киеве также упало давление воды из-за отключения электроэнергии в инфраструктуре.

Между тем в Белой Церкви из-за попадания БПЛА приостановят водоснабжение.

Читай нас в