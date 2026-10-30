У Києві впав тиск води через знеструмлення інфраструктури — Кличко

Увечері 30 жовтня в Києві виникли перебої з водопостачанням через знеструмлення кількох об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російського удару. У місті знизився тиск у водопровідній системі, через що подача води працює з перебоями. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Через ворожу атаку кілька об’єктів критичної інфраструктури залишилися без електроенергії. Це вплинуло на роботу системи водопостачання столиці. Наразі в Києві впав тиск у водопровідній мережі. Через це в окремих районах можуть виникати перебої з водою. Зокрема, вона може подаватися зі слабшим напором або тимчасово зникати.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання на пошкоджених об’єктах. Від їхньої роботи залежить і стабілізація водопостачання. Наразі точний час відновлення нормальної роботи системи не повідомляють. Мешканцям столиці варто стежити за офіційними повідомленнями міських служб щодо ситуації з водою. Про це повідомляє Віталій Кличко.

Увечері 30 жовтня російський реактивний дрон влучив у енергооб’єкт у Києві. Ситуація зі світлом погіршилася. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

Увечері 30 жовтня російський реактивний дрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

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