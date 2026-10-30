В Киеве упало давление воды из-за отключения электроэнергии в инфраструктуре

Вечером 30 октября в Киеве возникли перебои с водоснабжением из-за отключения электроэнергии на нескольких объектах критической инфраструктуры в результате российского удара. В городе снизилось давление в водопроводной системе, из-за чего подача воды осуществляется с перебоями. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Из-за вражеской атаки несколько объектов критической инфраструктуры остались без электроэнергии. Это повлияло на работу системы водоснабжения столицы. В настоящее время в Киеве упало давление в водопроводной сети. Из-за этого в отдельных районах могут возникать перебои с водой. В частности, она может подаваться со слабым напором или временно пропадать.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения на поврежденных объектах. От их работы зависит и стабилизация водоснабжения. На данный момент точное время восстановления нормальной работы системы не сообщается. Жителям столицы следует следить за официальными сообщениями городских служб о ситуации с водой. Об этом сообщает Виталий Кличко.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве. Ситуация с освещением ухудшилась. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы отключились свет и вода.

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