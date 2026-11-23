В зоне Дарницкой ТЭЦ в Киеве ведется строительство шести объектов резервного теплоснабжения. Их цель — к концу года обеспечить альтернативным теплом 80 % домов в соответствующей зоне.

Часть объектов уже находится на завершающей стадии строительства. Далее специалисты должны подключить их к сетям и ввести в эксплуатацию.

Параллельно столица уже готовится к следующему отопительному сезону.

В Агентстве восстановления отмечают, что полный цикл строительства защиты энергетических объектов занимает 6–8 месяцев, поэтому работы, от которых зависит переживание следующей зимы, начинают заранее.

Источник: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Из 12 генераторов, переданных Киеву для обеспечения водоснабжения, подключили лишь пять.

Для каждой области Украины разработан индивидуальный план реагирования на случай аварийных ситуаций в системах тепло- и водоснабжения зимой. Об этом по итогам совещания с профильными министерствами сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» переводит часть потребителей Дарницкого, Оболонского и Подольского районов Киева на резервные источники питания из-за повреждения тепловых магистралей на мостах в результате российской атаки в ночь на 17 ноября.

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