У Києві будують шість резервних джерел тепла, частину вже майже завершили
У зоні Дарницької ТЕЦ у Києві будують шість об’єктів резервного теплопостачання. Їхня мета — до кінця року забезпечити альтернативним теплом 80% будинків у відповідній зоні.
Частина об’єктів уже перебуває на завершальній стадії будівництва. Далі фахівці мають підключити їх до мереж та ввести в експлуатацію.
Паралельно столиця вже готується до наступного опалювального сезону.
В Агентстві відновлення зазначають, що повний цикл будівництва захисту енергетичних об’єктів займає 6–8 місяців, тому роботи, від яких залежить проходження наступної зими, розпочинають заздалегідь.
Джерело: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Із 12 генераторів, переданих Києву для забезпечення водопостачання, підключили лише п’ять.
Для кожної області України розроблено індивідуальний план реагування на випадок аварійних ситуацій у системах тепло- та водопостачання взимку. Про це за підсумками наради з профільними міністерствами повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» переводить частину споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів Києва на резервні джерела живлення через пошкодження теплових магістралей на мостах унаслідок російської атаки в ніч на 17 листопада.