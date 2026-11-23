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У зоні Дарницької ТЕЦ у Києві будують шість об’єктів резервного теплопостачання. Їхня мета — до кінця року забезпечити альтернативним теплом 80% будинків у відповідній зоні.

Частина об’єктів уже перебуває на завершальній стадії будівництва. Далі фахівці мають підключити їх до мереж та ввести в експлуатацію.

Паралельно столиця вже готується до наступного опалювального сезону.

В Агентстві відновлення зазначають, що повний цикл будівництва захисту енергетичних об’єктів займає 6–8 місяців, тому роботи, від яких залежить проходження наступної зими, розпочинають заздалегідь.

Джерело: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Із 12 генераторів, переданих Києву для забезпечення водопостачання, підключили лише п’ять.

Для кожної області України розроблено індивідуальний план реагування на випадок аварійних ситуацій у системах тепло- та водопостачання взимку. Про це за підсумками наради з профільними міністерствами повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» переводить частину споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів Києва на резервні джерела живлення через пошкодження теплових магістралей на мостах унаслідок російської атаки в ніч на 17 листопада.

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