W rejonie elektrociepłowni Darnytska w Kijowie powstaje sześć obiektów zapewniających rezerwowe zaopatrzenie w ciepło. Ich celem jest zapewnienie do końca roku alternatywnego ogrzewania dla 80% budynków w tym rejonie.

Część obiektów znajduje się już w końcowej fazie budowy. Następnie specjaliści mają je podłączyć do sieci i uruchomić.

Równolegle stolica przygotowuje się już do kolejnego sezonu grzewczego.

W Agencji Odbudowy zaznaczają, że pełny cykl budowy zabezpieczeń obiektów energetycznych trwa 6–8 miesięcy, dlatego prace, od których zależy przetrwanie kolejnej zimy, rozpoczynają się z wyprzedzeniem.

Źródło: Państwowa Agencja Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy.

Z 12 generatorów przekazanych Kijowowi w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę podłączono jedynie pięć.

Dla każdego obwodu Ukrainy opracowano indywidualny plan reagowania na sytuacje awaryjne w systemach ciepłowniczych i wodociągowych w okresie zimowym. Poinformował o tym premier Ukrainy Serhij Korecki po zakończeniu spotkania z odpowiednimi ministerstwami.

Przedsiębiorstwo komunalne „Kijówteploenergo” przełącza część odbiorców z dzielnic Darnytska, Obolonska i Podilskiej w Kijowie na rezerwowe źródła zasilania z powodu uszkodzeń magistrali grzewczych na mostach w wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 16 na 17 listopada.

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