25 ноября на Майдане Независимости в Киеве состоялась символическая посадка тюльпанов, которые Нидерланды подарили украинской столице.

К мероприятию присоединились почетный консул Украины в Амстердаме Эмиль Бернар де Севрен Жакет, директор департамента Павел Иванов и исполняющая обязанности генерального директора КО «Киевзеленбуд» Ольга Манько.

Всего в этом году Киев получил от Нидерландов 185 тысяч луковиц тюльпанов более 10 различных сортов. Работники коммунальных предприятий зеленого хозяйства уже высаживают их в разных районах города. Весной 2027 года цветы должны украсить столичные парки, скверы и улицы.

«Традиция дарить тюльпаны стала символом прочной дружбы между Украиной и Нидерландами. Особенно ценно, что даже в условиях полномасштабной войны наши международные партнеры продолжают поддерживать Киев, а масштабы этой инициативы с каждым годом растут. Для нас важно и в дальнейшем развивать зеленые зоны столицы, создавать комфортную городскую среду и дарить киевлянам положительные эмоции даже в самые сложные времена», — отметил Павел Иванов.

Он напомнил, что традицию дарения тюльпанов заложили осенью 2021 года, когда Нидерланды впервые передали Киеву 100 тысяч луковиц. В прошлом году столица получила 155 тысяч, а в этом году — рекордные 185 тысяч.

В Департаменте выразили благодарность консульствам Украины и Нидерландов, в частности Эмилю Бернару де Севрену Жаке и Арьяну Смиту за поддержку и содействие реализации этой инициативы, а также компании Meest за своевременную и бесплатную доставку луковиц из Нидерландов в Украину.

Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

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