25 листопада на Майдані Незалежності в Києві відбулася символічна висадка тюльпанів, які Нідерланди подарували українській столиці.

До заходу долучилися почесний консул України в Амстердамі Еміль Бернар де Севрен Жакет, директор департаменту Павло Іванов та виконувачка обов’язків генерального директора КО «Київзеленбуд» Ольга Манько.

Загалом цьогоріч Київ отримав від Нідерландів 185 тисяч цибулин тюльпанів понад 10 різних сортів. Працівники комунальних підприємств зеленого господарства вже висаджують їх у різних районах міста. Навесні 2027 року квіти мають прикрасити столичні парки, сквери та вулиці.

«Традиція дарування тюльпанів стала символом міцної дружби між Україною та Нідерландами. Особливо цінно, що навіть в умовах повномасштабної війни наші міжнародні партнери продовжують підтримувати Київ, а масштаби цієї ініціативи щороку зростають. Для нас важливо й надалі розвивати зелені простори столиці, створювати комфортне міське середовище та дарувати киянам позитивні емоції навіть у найскладніші часи», – зазначив Павло Іванов.

Він нагадав, що традицію дарування тюльпанів започаткували восени 2021-го, коли Нідерланди вперше передали Києву 100 тисяч цибулин. Торік столиця отримала 155 тисяч, а цьогоріч – рекордні 185 тисяч.

У Департаменті висловили вдячність консульствам України та Нідерландів, зокрема Емілю Бернару де Севрен Жакету та Ар’яну Сміту за підтримку та сприяння реалізації цієї ініціативи, а також компанії Meest за своєчасне та безкоштовне транспортування цибулин із Нідерландів до України.

Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

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