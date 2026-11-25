25 listopada na Placu Niepodległości w Kijowie odbyło się symboliczne posadzenie tulipanów, które Holandia podarowała stolicy Ukrainy.

W wydarzeniu wzięli udział konsul honorowy Ukrainy w Amsterdamie Émile Bernard de Sévren Jacquet, dyrektor departamentu Pawło Iwanow oraz pełniąca obowiązki dyrektora generalnego przedsiębiorstwa komunalnego „Kijówzelenbud” Olga Manko.

W sumie w tym roku Kijów otrzymał od Holandii 185 tysięcy cebulek tulipanów ponad 10 różnych odmian. Pracownicy przedsiębiorstw komunalnych zajmujących się zielenią miejską już sadzą je w różnych dzielnicach miasta. Wiosną 2027 roku kwiaty mają upiększyć stołeczne parki, skwery i ulice.

„Tradycja wręczania tulipanów stała się symbolem silnej przyjaźni między Ukrainą a Holandią. Szczególnie cenne jest to, że nawet w warunkach wojny na pełną skalę nasi międzynarodowi partnerzy nadal wspierają Kijów, a skala tej inicjatywy z roku na rok rośnie. Dla nas ważne jest dalsze rozwijanie zielonych przestrzeni stolicy, tworzenie komfortowego środowiska miejskiego oraz dostarczanie mieszkańcom Kijowa pozytywnych emocji nawet w najtrudniejszych czasach” – zaznaczył Pawło Iwanow.

Przypomniał, że tradycję wręczania tulipanów zapoczątkowano jesienią 2021 roku, kiedy to Holandia po raz pierwszy przekazała Kijowowi 100 tysięcy cebulek. W zeszłym roku stolica otrzymała 155 tysięcy, a w tym roku – rekordową liczbę 185 tysięcy.

Departament wyraził wdzięczność konsulatom Ukrainy i Holandii, w szczególności Emiliowi Bernardowi de Sévren-Jacketowi i Aryanowi Smithowi za wsparcie i pomoc w realizacji tej inicjatywy, a także firmie Meest za terminowy i bezpłatny transport cebulek z Holandii na Ukrainę.

Informację tę podał Departament Ochrony Środowiska i Adaptacji do Zmian Klimatu Kijowskiego Zarządu Miejskiego.

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