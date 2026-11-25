11月25日，在基辅的独立广场上举行了一场象征性的郁金香种植仪式，这些郁金香是荷兰赠送给乌克兰首都的。

乌克兰驻阿姆斯特丹名誉领事埃米尔·伯纳德·德·塞夫伦·雅克、相关部门主任帕夫洛·伊万诺夫以及“基辅绿化建设”公司代理总经理奥尔加·曼科共同出席了此次活动。

今年，基辅共从荷兰收到了18.5万颗郁金香球茎，涵盖10多种不同品种。市政绿化企业的员工们目前正在城市各区进行种植。 预计到2027年春季，这些鲜花将装点首都的公园、广场和街道。

“赠送郁金香的传统已成为乌克兰与荷兰之间牢固友谊的象征。尤其值得珍视的是，即便在全面战争的背景下，我们的国际合作伙伴仍继续支持基辅，且这一倡议的规模逐年扩大。 对我们而言，继续发展首都的绿色空间、营造舒适的城市环境，甚至在最艰难的时期也能为基辅市民带来积极的情感体验，这一点至关重要，”帕维尔·伊万诺夫指出。

他回顾道，赠送郁金香的传统始于2021年秋季，当时荷兰首次向基辅捐赠了10万颗郁金香球茎。 去年，基辅市共收到15.5万颗球茎，而今年则创下18.5万颗的纪录。

该部门向乌克兰和荷兰的领事馆， 特别是埃米尔·伯纳尔·德·塞夫伦·雅克特和阿里安·史密斯，感谢他们对这一倡议的支持与协助，同时也感谢Meest公司及时且免费地将球茎从荷兰运送到乌克兰。

基辅市国家行政管理局环境保护与气候变化适应部通报了这一消息。

在基辅游击队荣耀公园的“儿童纪念大道”上，新栽种了八棵木兰树，以纪念那些因癌症离世的儿童。

在文尼察州，作为“特殊意义的玫瑰”活动的一部分，23个社区正在种植荣誉花道，以纪念阵亡的捍卫者。

关注我们在