W Kijowie dwóch nietrzeźwych młodych mężczyzn wdało się w bójkę w pobliżu baru przy ulicy Werchniy Val w dzielnicy Podil. Podczas ataku 19-latek uderzył 31-letniego mieszkańca Kijowa szklaną butelką w twarz. Poszkodowany odniósł poważne obrażenia i trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło wieczorem w pobliżu jednego z barów. Według informacji przekazanych przez organy ścigania dwóch młodych mężczyzn zaczęło prowokować grupę gości: gwizdali i wykrzykiwali obelgi pod adresem dziewcząt.

Kiedy mężczyźni zwrócili im uwagę, konflikt przerodził się w bójkę. Jeden z napastników, 22-letni mężczyzna, odwracał uwagę przeciwnika agresywnym zachowaniem, a jego 19-letni wspólnik zadał w międzyczasie mieszkańcowi Kijowa kilka ciosów pięściami, a następnie uderzył go szklaną butelką w twarz.

W wyniku ataku mężczyzna doznał rozcięcia wargi oraz urazowych pęknięć pięciu zębów. Został hospitalizowany. Butelka uderzyła również w głowę jednej z dziewcząt, która wezwała na miejsce policję i pogotowie.

Po bójce młodzi mężczyźni uciekli i próbowali ukryć się na sąsiednich podwórkach. Jednak policjanci szybko odnaleźli i zatrzymali obu podejrzanych.

Śledczy poinformowali podejrzanych o postawieniu im zarzutów na podstawie części 2 art. 296 Kodeksu karnego Ukrainy (chuligaństwo popełnione przez grupę osób i charakteryzujące się szczególną zuchwałością).

Za popełnione czyny młodym mężczyznom grozi do czterech lat pozbawienia wolności.

Źródło: policja w Kijowie.

Przypomnijmy, że policja w obwodzie tarnopolskim prowadzi dochodzenie w sprawie możliwego znęcania się lekarzy nad 9-letnim dzieckiem niepełnosprawnym.

Funkcjonariusze przeprowadzili 33 przeszukania w miejscach zamieszkania osób podejrzanych i postawili zarzuty kolejnym siedmiu uczestnikom masowych zamieszek i aktów chuligaństwa w pobliżu oddziału Gwardii Narodowej w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim.

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