С 26 по 28 ноября в Печерском районе Киева будет частично ограничено движение транспорта по Набережному шоссе. Причиной станут ремонтные работы на ливневой канализации.

Ремонт будут выполнять специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления. Работы будут проводиться ежедневно с 8:00 до 20:00 на участке от моста Метро до транспортной развязки моста Патона.

На время ремонта движение транспорта будет ограничено одной полосой.

В «Киевавтодоре» принесли извинения за временные неудобства и призвали водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Напомним, в Киеве 21 ноября возобновили движение общественного транспорта по Южному мосту с правого на левый берег столицы. Проезд в этом направлении организовали через улицу Саперно-Слободскую. Отныне автобусное сообщение по мосту обеспечено в обоих направлениях.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы без крайней необходимости не выезжать на частных автомобилях и не пользоваться общественным транспортом из-за затрудненного движения между правым и левым берегами.

Читай нас в