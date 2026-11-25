W dniach od 26 do 28 listopada w dzielnicy Pechersk w Kijowie ruch na Naberezhnym szosie będzie częściowo ograniczony. Powodem będą prace remontowe związane z kanalizacją deszczową.

Remont będą przeprowadzać specjaliści z Pecherskiego Zarządu Dróg i Eksploatacji. Prace będą trwały codziennie od 8:00 do 20:00 na odcinku od mostu Metro do węzła komunikacyjnego przy moście Patona.

Na czas remontu ruch będzie ograniczony do jednego pasa.

W „Kijawodoru” przeproszono za tymczasowe niedogodności i wezwano kierowców do uwzględnienia ograniczeń podczas planowania tras.

Informację tę podała korporacja komunalna „Kijawtodor”.

Przypomnijmy, że 21 listopada w Kijowie przywrócono ruch transportu publicznego przez Most Południowy z prawego na lewy brzeg stolicy. Przejazd w tym kierunku zorganizowano przez ulicę Saperno-Slobidską. Od tej pory połączenia autobusowe przez most są zapewnione w obu kierunkach.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko wezwał mieszkańców stolicy, aby bez pilnej potrzeby nie wyjeżdżali prywatnymi samochodami i nie korzystali z transportu publicznego ze względu na utrudnienia w ruchu między prawym a lewym brzegiem.

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