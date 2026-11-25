Схема: у Києві на три дні обмежать рух Набережним шосе
Із 26 до 28 листопада в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе. Причиною стануть ремонтні роботи на дощовій каналізації.
Ремонт виконуватимуть фахівці Печерського шляхово-експлуатаційного управління. Роботи триватимуть щодня з 8:00 до 20:00 на ділянці від мосту Метро до транспортної розв’язки мосту Патона.
На час ремонту рух транспорту обмежуватимуть однією смугою.
У «Київавтодорі» перепросили за тимчасові незручності та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.
Про це повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор».
Нагадаємо, у Києві 21 листопада відновили рух громадського транспорту Південним мостом із правого на лівий берег столиці. Проїзд у цьому напрямку організували через вулицю Саперно-Слобідську. Відтепер автобусне сполучення мостом забезпечене в обох напрямках.
Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці без нагальної потреби не виїжджати на приватних автомобілях і не користуватися громадським транспортом через ускладнений рух між правим та лівим берегами.