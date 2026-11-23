Вечером 23 ноября в Киеве на улице Самийла Кишки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Легковой автомобиль протаранил машину скорой помощи.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Киеве водитель Toyota сбил коляску с 4-месячным ребенком на пешеходном переходе.

В Стрыйском районе сообщили о предъявлении подозрения 51-летнему водителю, который сбил пешеходку и скрылся с места аварии. По данным следствия, уровень алкоголя в его крови в 17 раз превышал допустимую норму.

В Киеве нетрезвый водитель сбил подростка на электросамокате.

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