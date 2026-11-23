Видео: В Киеве на улице Самиила Кишки автомобиль протаранил машину скорой помощи
Вечером 23 ноября в Киеве на улице Самийла Кишки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Легковой автомобиль протаранил машину скорой помощи.
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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