После российского нападения 19 октября торговый центр возобновил работу блока «С» и продолжает ремонт блока «В». Об этом сообщили на странице Cosmo Multimall в Facebook.

«Наша главная миссия сейчас — восстановить ТРЦ Cosmo Multimall. И мы каждый день приближаемся к цели. Поврежденные участки уже закрыли ОСБ-плитами, мусор убрали, а часть стены в блоке C восстановили. Сейчас работаем над ремонтом блока B и утеплением здания», — говорится в сообщении.

ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве возобновляет работу после российской атаки.

Напомним, что ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве частично возобновил работу после российской атаки.



Ранее в Киеве в результате российской атаки был серьезно поврежден ТЦ Cosmo Multimall.

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