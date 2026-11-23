В Киеве выставили на продажу квартиру в доме по улице Скоропадского, 25 (бывшая улица Толстого), который связан с одной из историй сталинских репрессий 1937 года. Именно здесь жил художник-ретушер Владимир Цетнаровский, которого арестовали за якобы дорисованное лицо Льва Троцкого на газетной фотографии.

На необычную историческую находку обратил внимание автор поста в соцсетях. Он рассказал, что случайно наткнулся на объявление о продаже квартиры и узнал адрес по истории, вошедшей в книгу «Архивы КГБ».

Согласно этой истории, Владимир Цетнаровский работал художником-ретушером в газете «Коммунист». В мае 1937 года его арестовали. Одним из поводов для преследования якобы стало то, что на фотографии для газеты он дорисовал лицо Льва Троцкого, которое, как утверждалось, можно было разглядеть среди ветвей деревьев.

После ареста мужа его жена сожгла письма, которые он ей писал. Это стало частью трагической истории семьи, связанной с репрессиями.

Дом в то время был предназначен для сотрудников газеты «Коммунист». Рядом жили и коллеги Цетнаровского, которых также допрашивали в рамках этого дела.

Особую интригу объявлению придает то, что номер квартиры, которую продают, не указан. По словам автора поста, художник жил в квартире № 58, а двое свидетелей по этому делу — в квартирах № 74 и № 88. Поэтому пока неизвестно, имеет ли квартира из объявления непосредственное отношение к кому-либо из них.

В то же время на фотографиях квартиры заметны старые двери, оконные рамы и паркет, которые, как предполагает автор поста, могут помнить ещё события 1937 года.

Таким образом, обычное объявление о продаже недвижимости привлекло внимание к дому с непростой историей, который хранит память об одной из малоизвестных страниц сталинских репрессий.

Источник: KGB files.

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