W Kijowie wystawiono na sprzedaż mieszkanie w budynku przy ulicy Skoropadskiego 25 (dawniej ulica Tołstoja), który wiąże się z jedną z historii stalinowskich represji z 1937 roku. To właśnie tutaj mieszkał retuszer Władimir Cetnarowski, którego aresztowano za rzekome dodanie twarzy Lwa Trockiego do zdjęcia opublikowanego w gazecie.

Na to niezwykłe historyczne odkrycie zwrócił uwagę autor wpisu w mediach społecznościowych. Opowiedział, że przypadkowo natknął się na ogłoszenie o sprzedaży mieszkania i rozpoznał adres z historii opisanej w książce „Archiwa KGB”.

Zgodnie z tą historią Włodzimierz Cetnarowski pracował jako retuszer w gazecie „Komunist”. W maju 1937 roku został aresztowany. Jednym z pretekstów do prześladowań miało być rzekomo to, że na zdjęciu przeznaczonym do gazety dorysował twarz Lwa Trockiego, którą podobno można było dostrzec wśród gałęzi drzew.

Po aresztowaniu męża jego żona spaliła listy, które do niej pisał. Stało się to częścią tragicznej historii rodziny związanej z represjami.

Budynek był wówczas przeznaczony dla pracowników gazety „Komunist”. W pobliżu mieszkali również koledzy Cetnarowskiego, których również przesłuchiwano w ramach tej sprawy.

Ogłoszenie budzi szczególną ciekawość, ponieważ nie podano numeru sprzedawanego mieszkania. Według autora wpisu artysta mieszkał w mieszkaniu nr 58, a dwaj świadkowie w tej sprawie – w mieszkaniach nr 74 i nr 88. Nie wiadomo więc na razie, czy mieszkanie z ogłoszenia ma bezpośredni związek z którymś z nich.

Jednocześnie na zdjęciach mieszkania widać stare drzwi, ramy okienne i parkiet, które – jak przypuszcza autor wpisu – mogą pamiętać jeszcze wydarzenia z 1937 roku.

W ten sposób zwykłe ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zwróciło uwagę na budynek o burzliwej historii, który zachowuje pamięć o jednej z mało znanych kart stalinowskich represji.

Źródło: KGB files.

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