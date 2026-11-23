基辅市斯科罗帕德斯基街25号（原托尔斯泰街）的一栋楼内，有一套公寓正在出售，该建筑与1937年斯大林镇压事件中的一段历史有关。 正是这里曾居住着修图画家弗拉基米尔·策特纳罗夫斯基，他因涉嫌在报纸照片上给列夫·托洛茨基的脸部进行修图而被捕。

一位社交媒体博主注意到了这一不同寻常的历史发现。他表示，自己偶然看到这则公寓出售广告，并从书中收录的《克格勃档案》一书中的历史记载中认出了该地址。

据该故事所述，弗拉基米尔·策特纳罗夫斯基曾担任《共产主义者》报的修图师。 1937年5月，他遭到逮捕。据称，迫害他的理由之一是，他在为报纸拍摄的照片上，给树枝间隐约可见的列夫·托洛茨基的面孔进行了补画。

丈夫被捕后，他的妻子烧毁了他写给她的信件。这成为这个家庭与镇压相关的悲剧故事的一部分。

当时，这栋房子是分配给《共产主义者》报社员工的。泽特纳罗夫斯基的同事们就住在附近，他们也在该案中接受了审讯。

这则广告之所以格外引人入胜，还因为待售公寓的房号并未注明。 据帖子作者称，这位艺术家曾居住在58号公寓，而该案的两名证人则分别住在74号和88号公寓。因此，目前尚不清楚广告中的这套公寓是否与他们中的任何一人有直接关联。

与此同时，公寓的照片中可见老旧的门、窗框和木地板，发帖人推测，这些或许还留存着1937年那段历史的印记。

就这样，一则普通的房产出售广告，将人们的目光引向了这栋历史复杂的建筑——它承载着斯大林时期镇压运动中一段鲜为人知的历史。

来源：KGB files。

值得一提的是，“泰坦尼克号”乘客的遗物曾在拍卖会上以创纪录的价格售出。

一幅梵高的画作在纽约以创纪录的1.904亿美元成交。

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