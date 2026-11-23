Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.

Об этом Киевская городская военная администрация сообщает в Telegram.

«По предварительной информации, в Подольском районе обломки упали на нежилое здание, без последующего возгорания», — говорится в сообщении.

Впоследствии мэр города Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеских целей упали также в Святошинском районе на территории двух учебных заведений.

«В Святошинском районе обломки упали на территорию учебного заведения. Пожара нет. По другому адресу – также падение обломков БПЛА на территорию еще одного учебного заведения», – отметил мэр.

Экстренные службы направляются на место, добавил он.

Источник: КГГА

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