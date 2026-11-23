在11月23日早晨的袭击中，首都波迪尔斯基区和斯维亚托申斯基区发现了俄罗斯无人机残骸。其中，在波迪尔斯基区，这些残骸坠落在一处非住宅建筑内。

基辅市军事行政管理局在Telegram上发布了这一消息。

“据初步消息，在波迪尔斯基区，残骸坠落在一栋非住宅建筑上，未引发后续火灾，”通报中写道。

随后，市长维塔利·克利奇科表示，敌方目标的残骸还落在了斯维亚托申斯基区的两所教育机构内。

“在斯维亚托申斯基区，弹片落入一所学校的校园内。未引发火灾。在另一处地址，无人机弹片同样落入另一所学校的校园内，”市长指出。

他补充道，应急服务部门正在赶往现场。

来源：基辅市国家行政管理局

需要提醒的是，维什涅沃因俄罗斯对一家超市的袭击造成的遇难人数有所增加。 11月22日晚，俄罗斯对基辅州布恰区维什涅沃市Novus超市的袭击造成死亡人数升至两人，另有八人受伤。

2026年11月22日星期日晚，俄军对基辅州布恰区维什涅沃市的一家食品商店发动了袭击。最初报道称，有1人死亡，另有3名平民受伤。 该商铺在遭袭后发生火灾，救援人员已成功将火势完全扑灭。

2026年11月22日星期日晚， 在救援人员从维什戈罗德区迪默村一栋住宅楼的废墟中救出另一名遇难者遗体后，俄罗斯对基辅州维什戈罗德区迪默村的袭击造成的遇难人数已增至三人。

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