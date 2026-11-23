В Печерском районе столицы 23 ноября произошло ДТП со смертельным исходом: автомобиль Buick Regal столкнулся с отбойником, после чего врезался в электроопору. Водитель погиб, его тело извлекли спасатели.

По предварительным данным киевской полиции, легковой автомобиль двигался по бульвару Николая Михновского в направлении моста Патона. После столкновения с металлическим отбойником автомобиль потерял управление, пересек две полосы движения и врезался в столб.

В результате сильного удара передняя часть машины была почти полностью смята, а электроопора оказалась внутри салона.

Спасатели ГСЧС с помощью гидравлического инструмента извлекли тело погибшего водителя.

Из-за аварии движение транспорта по бульвару Николая Михновского в направлении переулка Академика Филатова было затруднено. Патрульная полиция призвала водителей учитывать это при планировании маршрута.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают следователи.

Источники: Патрульная полиция Киева, Полиция Киева, ГСЧС Киева

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