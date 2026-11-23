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У Печерському районі столиці 23 листопада сталася смертельна ДТП: автомобіль Buick Regal зіткнувся з відбійником, після чого врізався в електроопору. Водій загинув, його тіло деблокували рятувальники.

За попередніми даними поліції Києва, легковик рухався бульваром Миколи Міхновського в напрямку мосту Патона. Після зіткнення з металевим відбійником автомобіль втратив керування, перетнув дві смуги руху та в’їхав у стовп.

Унаслідок сильного удару передню частину машини було майже повністю зім’ято, а електроопора опинилася всередині салону.

Рятувальники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблого водія.

Через аварію рух транспорту на бульварі Миколи Міхновського в напрямку провулку Академіка Філатова був ускладнений. Патрульна поліція закликала водіїв враховувати це під час планування маршруту.

Обставини та причини ДТП встановлюють слідчі.

Джерела: Патрульна поліція Києва, Поліція Києва, ДСНС Києва

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