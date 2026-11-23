23 listopada w dzielnicy Pechersk w stolicy doszło do śmiertelnego wypadku drogowego: samochód marki Buick Regal zderzył się z barierką ochronną, a następnie uderzył w słup energetyczny. Kierowca zginął, a jego ciało wydobyli ratownicy.

Według wstępnych danych kijowskiej policji samochód osobowy jechał bulwarem Mykoły Michnowskiego w kierunku mostu Patona. Po zderzeniu z metalową barierą samochód stracił kontrolę, przekroczył dwa pasy ruchu i uderzył w słup.

W wyniku silnego uderzenia przednia część samochodu została niemal całkowicie zmiażdżona, a słup energetyczny znalazł się wewnątrz kabiny.

Ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) przy pomocy narzędzi hydraulicznych wydobyli ciało zmarłego kierowcy.

W wyniku wypadku ruch na bulwarze Mykoły Michnowskiego w kierunku alejki Akademika Filatowa był utrudniony. Policja patrolowa wezwała kierowców do uwzględnienia tego faktu podczas planowania trasy.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustalają śledczy.

Źródła: Policja patrolowa w Kijowie, Policja w Kijowie, Państwowa Służba Ratownicza w Kijowie

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