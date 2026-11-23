Według stanu na poranek w stolicy nie odnotowano znaczącego zanieczyszczenia powietrza, a wskaźniki stacji monitorujących mieszczą się w normie. Poziom zanieczyszczenia można śledzić w czasie rzeczywistym za pomocą serwisów SaveEcoBot, LUN Miasto AIR oraz Aqicn.

Wyniki na różnych mapach mogą się nieco różnić, ponieważ serwisy korzystają z własnych sieci stacji i metod przetwarzania danych. Dlatego, aby ocenić sytuację, warto przyjrzeć się ogólnej dynamice i wskaźnikom w konkretnej dzielnicy, a nie jednej pojedynczej wartości.

Sytuacja dotycząca jakości powietrza może zmieniać się w ciągu dnia. Przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz warto sprawdzić aktualne wskaźniki.

Interaktywna mapa SaveEcoBot pokazuje poziom jakości powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. SaveEcoBot wykorzystuje dane z sieci internetowych stacji monitorujących; w przypadku Kijowa system gromadzi informacje z setek stacji, z których część działa w czasie rzeczywistym.

O godz. 07:00 23 listopada 2026 r. jakość powietrza w Kijowie jest ogólnie dobra. Jednocześnie wskaźniki w poszczególnych dzielnicach mogą ulegać zmianom w ciągu dnia.

Najniższy poziom zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Hołosiejówskiej (21 AQI), a najwyższy — w dzielnicy Desniańskiej (42 AQI). Oba wskaźniki odpowiadają dobrej jakości powietrza.

Mapa Aqicn pokazuje wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i umożliwia przeglądanie wyników z poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę od poziomu zanieczyszczenia „dobry” do „niebezpieczny”.

System LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI. Im wyższa wartość AQI, tym większy poziom zanieczyszczenia.

Jeśli wskaźniki jakości powietrza uległy pogorszeniu, warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz i w miarę możliwości pozostać w pomieszczeniu. Okna i drzwi najlepiej zamknąć, a dopływ świeżego powietrza zapewnić dopiero po poprawie sytuacji.

Zaleca się również unikanie wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza. W pomieszczeniu należy ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz. Jeśli posiadamy oczyszczacz powietrza, można go używać zgodnie z instrukcją producenta.

Osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na swoje samopoczucie.

Źródło: Glavkom

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