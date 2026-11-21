W Kijowie, według stanu na poranek 21 listopada 2026 r., utrzymuje się dobry poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znaczącego zanieczyszczenia, a wskaźniki we wszystkich dzielnicach stolicy pozostają w granicach normy. Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Hołosiejowskiej, a najwyższy – w dzielnicy Podolskiej.

Wyniki na różnych mapach monitoringu mogą się nieco różnić. Wynika to z faktu, że serwisy korzystają z własnych sieci stacji i metod przetwarzania informacji. Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę ogólną dynamikę oraz dane z najbliższych punktów monitoringu, a nie opierać się wyłącznie na jednej wartości.

Sytuacja może ulegać zmianom w ciągu dnia, dlatego przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz zaleca się sprawdzenie aktualnych wskaźników.

Interaktywna mapa SaveEcoBot przedstawia poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. Serwis wykorzystuje dane z sieci internetowych stacji monitorujących. W przypadku Kijowa system gromadzi informacje z setek punktów, z których część przekazuje odczyty w czasie rzeczywistym.

O godz. 07:00 21 listopada 2026 r. ogólny poziom jakości powietrza w stolicy oceniono jako dobry.

Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Holosiivskyi – 16 AQI, a najwyższy – w dzielnicy Podilskyi, gdzie wskaźnik wynosił 27 AQI. Obie wartości odpowiadają dobrej jakości powietrza.

Zmiany wskaźników w stolicy można śledzić za pomocą kilku serwisów:

SaveEcoBot – interaktywna mapa z danymi ze stacji monitoringu online, która pozwala ocenić poziom zanieczyszczenia w różnych dzielnicach Kijowa.

Aqicn – serwis pokazujący wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i umożliwiający przeglądanie danych z poszczególnych stacji. Skala obejmuje poziomy od dobrej jakości powietrza do niebezpiecznego zanieczyszczenia.

LUN Miasto AIR – system monitorowania stężenia drobnoziarnistych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperatury i wilgotności. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI.

Im wyższa wartość wskaźnika AQI, tym większy poziom zanieczyszczenia powietrza. Porównując wyniki, należy uwzględnić czas aktualizacji danych oraz lokalizację stacji.

Jeśli poziom zanieczyszczenia rośnie, należy ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu i, jeśli to możliwe, pozostać w pomieszczeniu.

Podstawowe zalecenia:

zamknąć okna i drzwi, aby ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza;

przewietrzyć pomieszczenia po poprawie sytuacji;

unikać intensywnego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza;

jeśli dysponują Państwo oczyszczaczem powietrza, należy go używać zgodnie z instrukcją producenta.

Szczególną uwagę na wskaźniki jakości powietrza powinny zwracać osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze. Zaleca się im obserwowanie samopoczucia i, w razie potrzeby, skrócenie czasu przebywania na świeżym powietrzu.

Przypomnijmy, że w Kijowie rano 18 listopada utrzymywał się dobry poziom jakości powietrza, a stacje monitorujące nie odnotowały znaczącego zanieczyszczenia. Najniższe wskaźniki zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Darnytska, natomiast nieco wyższe wartości – w dzielnicach Obolonska i Podilskaja.

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