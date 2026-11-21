В Киеве по состоянию на утро 21 ноября 2026 года сохраняется хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения, а показатели во всех районах столицы остаются в пределах нормы. Самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Голосеевском районе, самый высокий — в Подольском.

Показатели на разных картах мониторинга могут несколько отличаться. Это связано с тем, что сервисы используют собственные сети станций и методики обработки информации. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и данные ближайших к вам пунктов мониторинга, а не ориентироваться только на одно значение.

Ситуация может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице рекомендуется проверять актуальные показатели.

Интерактивная карта SaveEcoBot отображает уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис использует данные сети онлайн-станций мониторинга. Для Киева система собирает информацию из сотен пунктов, часть которых передает показатели в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 21 ноября 2026 года общий уровень качества воздуха в столице оценивался как хороший.

Самый низкий показатель загрязнения зафиксировали в Голосеевском районе — 16 AQI, самый высокий — в Подольском районе, где индекс составил 27 AQI. Оба значения соответствуют хорошему уровню качества воздуха.

Следить за изменениями показателей в столице можно с помощью нескольких сервисов:

SaveEcoBot — интерактивная карта с данными онлайн-станций мониторинга, которая позволяет оценить уровень загрязнения в разных районах Киева.

Aqicn — сервис, который показывает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать данные отдельных станций. Шкала охватывает уровни от хорошего до опасного загрязнения.

ЛУН Город AIR – система мониторинга концентрации мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуры и влажности. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.

Чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения воздуха. При сравнении показателей следует учитывать время обновления данных и расположение станций.

Если уровень загрязнения растёт, следует ограничить пребывание на открытом воздухе и, по возможности, оставаться в помещении.

Основные рекомендации:

закрыть окна и двери, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха;

проветривать помещение после улучшения ситуации;

избегать интенсивных физических нагрузок на улице, поскольку во время активности человек вдыхает больший объем воздуха;

при наличии очистителя воздуха использовать его в соответствии с инструкцией производителя.

Особенно внимательно к показателям качества воздуха следует относиться людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Им рекомендуется следить за самочувствием и при необходимости сокращать время пребывания на улице.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 18 ноября сохранялся хороший уровень качества воздуха, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Самые низкие показатели загрязнения зафиксировали в Дарницком районе, тогда как несколько более высокие значения — в Оболонском и Подольском.

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