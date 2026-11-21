截至2026年11月21日上午，基辅的空气质量保持良好。监测站未记录到显著污染，首都各区的指标均在正常范围内。 污染指数最低的地区是戈洛西夫斯基区，最高的则是波迪尔斯基区。

不同监测地图上的数据可能略有差异。 这是因为各服务商使用各自的监测站网络和数据处理方法。因此，在评估情况时，应综合考虑整体变化趋势以及离您最近的监测点数据，而非仅参考单一数值。

情况可能会在一天内发生变化，因此建议在长时间户外活动前查看最新数据。

SaveEcoBot的交互式地图显示了基辅及首都部分区域的大气污染水平。该服务利用在线监测站网络的数据。对于基辅，系统从数百个监测点收集信息，其中部分监测点可实时传输数据。

截至2026年11月21日07:00，首都整体空气质量被评定为良好。

污染指数最低的地区是戈洛西夫斯基区——AQI为16，最高的地区是波迪尔斯基区，该区的AQI为27。这两个数值均属于良好空气质量等级。

您可以通过以下几种服务关注首都空气质量指标的变化：

SaveEcoBot ——这是一张基于在线监测站数据的交互式地图，可帮助评估基辅各区的污染水平。

Aqicn ——该服务实时显示空气质量指数，并允许查看各监测站的具体数据。其评分范围涵盖从良好到危险污染的各个等级。

LUN City AIR——该系统可监测PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。

AQI数值越高，空气污染程度越严重。在比较各项指标时，应考虑数据更新时间及监测站的位置。

如果污染水平上升，应尽量减少在户外逗留的时间，并在条件允许的情况下留在室内。

主要建议：

关闭门窗，以减少污染空气的侵入；

待情况好转后通风换气；

避免在户外进行剧烈运动，因为活动时人体吸入的空气量会增加；

如有空气净化器，请按照制造商说明使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应特别关注空气质量指标。建议他们密切关注自身身体状况，并在必要时减少在户外停留的时间。

需要提醒的是，截至11月18日上午，基辅的空气质量仍保持良好，监测站未记录到显著污染。 达尔尼茨基区的污染指数最低，而奥博隆区和波迪尔区的数值则略高一些。

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