首都将开设1500多个取暖点，可容纳近19.4万人。基辅市长维塔利·克利奇科于11月27日通报了这一消息。

“基辅将开放1500多个取暖点。其总容量接近19.4万人，”该公告称。

在所有取暖点中，市政府已确定并准备了101个核心取暖点。这些地点旨在供人们在断电、断暖或断水的情况下长期停留。 这些核心避难点配备了发电机、独立供暖系统、互联网以及饮用水和食品储备。

这些避难点还为行动不便者提供了相应的居住条件。他表示，这些避难点同时可容纳超过41,000人。

需要提醒的是，基辅正在为可能出现的长期断电、断暖和断水做准备。

基辅已开始在第聂伯河上建设浮桥，这些浮桥将在首都桥梁遭受严重损坏或毁坏时作为备用通道。它们将确保最低限度的交通通行，并保障维持城市正常运转所需的特种车辆和汽车的通行。 工程预计将在两到三个月内完工。

基辅已开始建设横跨第聂伯河的额外渡口。预计首批桥梁将于2027年初投入使用。

根据乌克兰最高总司令部的决定，乌克兰将修建21座临时桥梁，其中8座位于首都，横跨第聂伯河。 乌克兰恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克在一次闭门记者会上表示，承包商已着手建设基辅的两座桥梁。

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