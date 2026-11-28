截至11月28日上午，基辅的空气质量保持良好。监测站未记录到明显污染，首都各区的指标均在正常范围内。

不同监测地图上的数据可能略有差异。这是因为各服务商使用各自的监测站网络和数据处理方法。因此，在评估情况时，应综合考虑整体趋势及特定区域的数据。

据SaveEcoBot数据显示，截至2026年11月28日07:00，基辅整体空气质量良好。

佩切尔斯基区和戈洛西夫斯基区的污染指数最低，为11 AQI；最高的是奥博隆区，指数为19 AQI。这两个数值均属于良好的空气质量等级。

您可通过交互式地图查看实时数据：

SaveEcoBot ——基辅空气质量地图，显示在线监测站网络的数据。

Aqicn ——提供实时空气质量指数及各监测站数据的服务平台。

LUN City AIR——该系统可监测PM1、PM2.5和PM10细颗粒物浓度，以及温度和湿度。

情况可能会在一天内发生变化，因此在户外长时间逗留前，建议查看最新数据。

如果污染水平上升，建议减少在户外活动的时间，并在可能的情况下留在室内。

具体而言，应：

关闭门窗，以减少污染空气的侵入；

推迟在户外进行剧烈体育活动；

如有空气净化器，请按照制造商说明使用；

待空气质量好转后，对室内进行通风。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外注意。建议他们密切关注监测数据及自身身体状况。

截至11月26日上午，基辅的空气质量仍保持良好。监测站未记录到显著的大气污染，尽管首都各区的数值存在差异。

截至周三上午，监测站未在首都记录到显著的空气污染。您可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务实时关注监测数据，并查看市内各区的空气质量状况。

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