截至今晨，首都未发现明显空气污染，各监测站的数值均在正常范围内。 您可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务实时关注污染水平。

由于各服务平台采用各自的监测站网络和数据处理方法，不同地图上的数值可能会略有差异。因此，评估空气质量状况时，应关注整体趋势及特定区域的数值，而非仅关注单一数值。

空气质量状况在一天中可能会发生变化。在户外长时间逗留前，建议先查看最新数据。

SaveEcoBot的交互式地图显示了基辅及首都各区的空气质量水平。SaveEcoBot利用在线监测站网络的数据；针对基辅，该系统从数百个监测站收集信息，其中部分监测站提供实时数据。

截至2026年11月23日07:00，基辅整体空气质量良好。但各区的具体数值在一天中可能会发生变化。

污染水平最低的地区是戈洛西夫斯基区（AQI 21），最高的则是德斯尼亚区（AQI 42）。这两个数值均属于空气质量良好水平。

Aqicn地图显示实时空气质量指数，并可查看各监测站的具体数据。该服务采用从“良好”到“危险”的污染等级量表。

“LUN City AIR”系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。 各监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。AQI数值越高，污染程度越严重。

如果空气质量指标恶化，应尽量减少户外活动，并在条件允许的情况下留在室内。最好关闭门窗，待情况好转后再通风换气。

此外，建议避免在户外进行体力活动，因为活动时人体吸入的空气量会增加。在室内应尽量减少外界污染空气的渗入。如有空气净化器，可按照制造商的说明进行使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外谨慎，并密切关注自身健康状况。

来源：Glavkom

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