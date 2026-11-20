W gminie miejskiej Browary w obwodzie kijowskim od 20 listopada obowiązuje reżim zaciemnienia. Ograniczenia będą obowiązywać codziennie od godz. 21:00 do 05:00.

Przewiduje się częściowe lub całkowite wyłączenie oświetlenia ulic, parków, konstrukcji reklamowych, lokali oraz obiektów infrastruktury.

W razie potrzeby jasność oświetlenia będzie zmniejszana poprzez wyłączenie części latarni lub zastosowanie żarówek o mniejszej mocy.

Środki te będą stosowane z uwzględnieniem sytuacji operacyjnej i bezpieczeństwa. Jednocześnie oświetlenie zostanie zachowane na niebezpiecznych odcinkach dróg, trasach ewakuacyjnych oraz w pobliżu obiektów ochronnych.

Źródło: Ihor Sapozhko.

W obwodzie kijowskim zaostrzony zostanie reżim zaciemnienia, aby utrudnić rosyjskim wojskom wykrywanie celów podczas ataków powietrznych. Nowe środki mają objąć sektor biznesowy, obiekty komunalne oraz sektor mieszkaniowy. Odpowiednie polecenie wydano po posiedzeniu Rady Obrony obwodu.

Ukraina może zrewidować podejście do nocnego oświetlenia dróg ze względu na zagrożenie związane z wykorzystaniem przez Rosję dronów z nawigacją optyczną. W szczególności chodzi o możliwe wykorzystanie modułu „Susanin” na dronach „Geran-5” oraz innych bezzałogowych statkach powietrznych lub rakietach.

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