W Kijowie, według stanu na poranek 20 listopada, utrzymuje się dobry poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znaczącego zanieczyszczenia atmosfery. Jednocześnie wskaźniki w różnych dzielnicach stolicy nieco się różnią.

O aktualnej sytuacji dotyczącej jakości powietrza w Kijowie, danych ze stacji monitorujących oraz serwisach, za pomocą których można śledzić wskaźniki w czasie rzeczywistym.

Wyniki na różnych mapach monitoringu mogą się różnić, ponieważ serwisy korzystają z własnych sieci stacji i metod przetwarzania informacji. Dlatego przy ocenie sytuacji warto kierować się ogólną dynamiką zanieczyszczenia oraz danymi z okolicy konkretnego miejsca, a nie jedną pojedynczą wartością.

O godz. 07:00 20 listopada 2026 r. jakość powietrza w Kijowie jest ogólnie oceniana jako dobra. Jednocześnie sytuacja może ulegać zmianom w ciągu dnia, dlatego przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz warto sprawdzić aktualne wskaźniki.

Interaktywna mapa SaveEcoBot przedstawia poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. Serwis wykorzystuje dane z internetowych stacji monitorujących, z których część przekazuje informacje w czasie rzeczywistym.

Według danych z monitoringu z poranka 20 listopada:

Najniższy poziom zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Hołosiejówskiej – 16 AQI.

Najwyższy wskaźnik odnotowano w dzielnicy Podilskiej, gdzie indeks wynosi 45 AQI.

Oba wskaźniki odpowiadają dobrej jakości powietrza.

Mapa Aqicn umożliwia przeglądanie wskaźnika jakości powietrza w czasie rzeczywistym oraz ocenę wyników z poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę obejmującą różne poziomy zanieczyszczenia – od dobrego do niebezpiecznego.

System LUN Miasto AIR śledzi stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI.

Im wyższy wskaźnik AQI, tym bardziej zanieczyszczone jest powietrze.

W przypadku wzrostu poziomu zanieczyszczenia warto ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu i, jeśli to możliwe, pozostać w pomieszczeniu. Zaleca się zamknięcie okien i drzwi, a wentylację mieszkania należy przeprowadzić dopiero po poprawie sytuacji.

Wskazane jest również unikanie intensywnego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza.

Szczególną uwagę na wskaźniki jakości powietrza powinny zwracać osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze. Jeśli posiadają Państwo oczyszczacz powietrza, można go używać zgodnie z zaleceniami producenta.

Stan na poranek 19 listopada w Kijowie utrzymywał się dobry poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znaczącego zanieczyszczenia atmosfery. Najniższe wskaźniki odnotowano obecnie w dzielnicy Hołosiejówskiej, a najwyższe – w dzielnicy Obolonskiej. Jednocześnie obie wartości mieszczą się w granicach normy.

W środę rano, 18 listopada, odnotowano tymczasowe pogorszenie jakości powietrza w dwóch miejscowościach obwodu kijowskiego – Iwankowie i Browarach.

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