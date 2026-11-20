截至11月20日上午，基辅的空气质量仍保持良好。监测站未记录到显著的大气污染。不过，首都各区的监测数据略有差异。

关于基辅当前的空气质量状况、监测站数据以及可用于实时跟踪指标的在线服务。

不同监测地图上的数值可能存在差异，因为各服务平台使用的是各自的监测站网络和数据处理方法。因此，在评估情况时，应关注污染的总体变化趋势以及特定地点附近的数据，而非仅关注单个数值。

截至2026年11月20日07:00，基辅的空气质量总体被评定为良好。但情况在一天中可能会发生变化，因此在户外长时间逗留前，建议查看最新数据。

SaveEcoBot交互式地图显示了基辅及首都各区的空气污染水平。该服务利用在线监测站的数据，其中部分监测站以实时模式传输信息。

根据截至11月20日早晨的监测数据：

污染水平最低的是戈洛西夫斯基区——AQI为16。

污染指数最高的是波迪尔区，AQI指数为45。

这两个数值均属于空气质量良好水平。

Aqicn地图可实时查看空气质量指数，并评估各监测站的数值。该服务采用涵盖从良好到危险不同污染等级的量表。

LUN City AIR系统监测PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及空气温度和湿度。监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。

AQI数值越高，空气污染程度越严重。

若污染水平升高，应尽量减少在户外逗留，并尽可能待在室内。建议关闭门窗，待情况好转后再通风换气。

此外，最好避免在户外进行剧烈运动，因为运动时人体吸入的空气量会增加。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应特别关注空气质量指数。如有空气净化器，可按照制造商的建议使用。

截至11月19日上午，基辅的空气质量仍保持良好。监测站未记录到显著的大气污染。 目前，空气质量指数最低的地区是戈洛西夫斯基区，最高的则是奥博隆区。不过，这两个地区的数值均在正常范围内。

11月18日（周三）上午，基辅州两个城镇——伊万科夫和布罗瓦里——记录到空气质量暂时恶化。

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